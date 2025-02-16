Москва, 16 февраля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Появилась карта полезных ископаемых на Украине, которые интересуют президента США Дональда Трампа, сообщает 16 февраля РБК.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Геологическая служба США назвала ряд металлов, месторождения которых есть на украинской территории. В частности, это литий, бериллий, цирконий, марганец и графит. Карта важнейших запасов на Украине даёт лишь примерную оценку, информация о наличии полезных ископаемых в недрах представлена без гарантий, что добыча каждого из них целесообразна.

В ряде случаев дело касается месторождений, которые требуют значительных инвестиций для разработки и добычи. Кроме того, Вашингтон может быть заинтересован в получении доступа к украинским запасам железной руды и титана. По разным оценкам, в недрах страны находится 20% мировых запасов титановых руд.

Глава минфина США Скотт Бессент 12 февраля представил Киеву черновик соглашения о доступе к редкоземельным украинским металлам на сумму 500 млрд долларов. Пока неизвестно, речь идёт только о редкоземельных металлах, необходимых для производства многих видов техники, или и о других критически важных минералах.

Анна Рыжкова ИА Регнум Разведанные месторождения полезных ископаемых на Украине

В начале февраля Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на уже оказанную финансовую помощь киевскому режиму. В итоге глава киевского режима Владимир Зеленский не подписал проект соглашения, переданный ему Бессентом, заявив, что в документе не упоминаются гарантии безопасности Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу Трампа о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке американской помощи. Представитель Кремля добавил, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта.

Ранее ИА Регнум опубликовало собственную карту с полезными ископаемыми на Украине. На ней отмечены месторождения кобальта, титана, графита, циркония, ванадия, хрома, тантала, бериллия и лития.