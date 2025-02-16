Эр-Рияд, 16 февраля, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Россия реструктурировала обязательства иностранных государств на сумму почти $30 млрд. Об этом 16 февраля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на конференции в Саудовской Аравии для стран с формирующимися рынками, посвященной реструктуризации долга.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«За последние 25 лет [РФ] реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд», — уточнил глава ведомства.

Силуанов отметил, что у России большой опыт реструктуризации.

«Мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облегчении долгового бремени <…> Россия всегда участвовала в этом процессе», ― указал министр.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявил, что общая сумма списанной Россией задолженности африканских государств составляет $23 млрд. Кроме того, российская сторона по запросам стран Африки пообещала направить на эти цели ещё $90 млн.

Правительство РФ в декабре 2023 года разрешило выдачу госкредитов иностранным государствам без учёта их позиций в международных рейтинговых агентствах. Ранее Россия кредитовала только те страны, которые относились не менее чем к пятой группе кредитного риска по версии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Общая задолженность иностранных государств перед Россией на конец 2022 года составляла $28,9 млрд.

Международный валютный фонд спрогнозировал, что общий объём государственного долга всех стран по итогам 2024 года превысит $100 трлн, что составит 93% от мирового валового внутреннего продукта. Как ожидается, глобальный госдолг продолжит расти и к 2030 году достигнет 100% ВВП.

Согласно прогнозу МВФ, госдолг сократится или стабилизируется примерно в двух третях стран. Также ожидается, что долг будет расти в США, Великобритании, Бразилии, Франции, Италии и ЮАР.