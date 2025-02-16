Мадрид, 16 февраля, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему грозит дисквалификация на срок до 12 матчей за оскорбление судьи в ходе чемпионата Испании. Инцидент произошел во время игры с «Осасуной».

Global Look Press/Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency

Матч 24‑го тура Ла Лиги в Памплоне закончился ничьей (1:1). Красную карточку Беллингему вручили на 39‑й минуте после спора с главным арбитром на фоне недовольства мадридцев решениями судей.

«Я говорю с тобой с уважением, пошел ты», — привело высказывание футболиста издание Sport24.

В протоколе матча указано, что Беллингем выразился по-английски и допустил грубость. По регламенту Ла Лиги, за оскорбление главного судьи предусмотрено отстранение на срок от четырех до двенадцати матчей.

Беллингем и тренеры «Реала» настаивают на недоразумении. Беллингем не использовал нецензурных выражений, а главный арбитр Хосе Монтеро неправильно понял английскую речь, утверждают они.

Команда намерена оспорить решение, если Беллингема дисквалифицируют на длительный срок.

Как сообщало ИА Регнум, в январе матч между «Реалом» и «Мальоркой» в рамках чемпионата Испании завершился массовой стычкой футболистов. Это произошло, когда столичный клуб забил последний, третий гол на 95-й минуте игры.

Тремя потасовками сразу отметились первые секунды матча между сборными Канады и США на Турнире четырёх наций, который проходит в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В столкновениях участвовали Брэндон Хэгел и Мэттью Ткачук, Сэм Беннетт и Брэди Ткачук, Джей Ти Миллер и Колтон Парайко. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной США.