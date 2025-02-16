Варшава, 16 февраля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Европейские войска не намерены создавать единую армию, а Польша не собирается отправлять войска на территорию Украины, заявил 16 февраля глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Global Look Press/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency

С предложением о создании единой европейской армии ранее выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он сказал, что Европа должна быть готова к ситуации, при которой США перестанут оказывать ей военную поддержку. Также Зеленский в очередной раз заявил о якобы имеющихся у России планах напасть на европейские страны.

«Мы должны быть осторожны с этим термином (европейская армия. — Прим. ред.), потому что люди понимают [под ним] разные вещи. Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдёт. Но я был сторонником того, чтобы Европа, Европейский союз, развивал свой собственный оборонный потенциал», — сказал Сикорский в интервью TVP World.

Вопрос о присутствии польских войск на территории Украины не рассматривается, потому что долг Польши перед НАТО — защищать восточный фланг военного блока, «то есть свою собственную территорию», добавил министр.

При этом ранее Сикорский заявлял, что европейским странам рано или поздно «придётся» отправить войска на Украину, поскольку это предполагает план администрации президента США Дональда Трампа.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля заявил, что гарантии безопасности Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и государств, не входящих в регион. США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский ранее просил западные страны отправить на Украину «миротворцев» в качестве гарантий её безопасности, отметив при этом, что прибытие даже 150 тыс. военных не изменит ситуацию, поскольку общее количество бойцов ВСУ и военных европейских стран будет меньше численности армии России.

23 января издание Politico проинформировало, что Франция и Британия начали планировать отправку своих военных на Украину в качестве «миротворцев» в случае прекращения боевых действий. Политики уже приступили к обсуждению создания сил численностью до 50 тыс. военных из пяти или шести западных стран, отмечалось в сообщении.

Любой прибывший на территорию Украины без согласия России контингент станет законной целью для ВС РФ, предупредил ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.