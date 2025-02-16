Нью-Йорк, США, 16 февраля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступит в качестве докладчика на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Global Look Press/Michele Nucci/Keystone Press Agency Сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс

Дипломат уточнил, что исполнителя на это мероприятие пригласила российская сторона. Заседание по Украине Россия запросила в связи с 10-летней годовщиной принятия СБ ООН резолюции 2202, утвердившей Минский комплекс мер, добавил Полянский.

«В предстоящем 17 февраля заседании СБ ООН по Украине <…> в качестве приглашенного нами докладчика вновь выступит известный рок-музыкант и политический активист Роджер Уотерс», ― написал представитель России в СБ ООН в Telegram-канале.

Полянский напомнил, что в прошлый раз в СБ ООН музыкант выступал ровно два года назад, в феврале 2023 года, и это вызвало огромный резонанс. Он выразил уверенность, что и на этот раз речь Уотерса будет запоминающейся.

Как сообщало ИА Регнум, заседание, в котором один из основателей группы Pink Floyd принял участие, состоялось 8 февраля 2023 года и было посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия.

Рок-музыкант выступал против поставок западными странами вооружений киевскому режиму и критиковал их за разжигание конфликта. Он считает, что Украиной правят радикальные националисты, приведшие страну на грань катастрофы.

Уотерс 8 декабря заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не должен оставаться на посту главы государства, его время ушло. Он призвал дать народу Украины возможность определить свое будущее демократическим путем, как это было до государственного переворота на майдане в 2014 году. Музыкант добавил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США.

Он также раскритиковал существующий на Украине режим, который привел к сокращению численности населения страны как минимум на 17 млн человек. Музыкант уточнил, что в 2022 году на Украине проживало 45 млн человек, сейчас их осталось 28 млн.