Москва, 16 февраля, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв поделился рекомендациями на случай утраты важных документов. В беседе с 360.ru он отметил, что первым делом необходимо обратиться в полицию.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Многие люди избегают этого шага, не желая объяснять обстоятельства утраты, но это ошибочно. Потерянный паспорт может быть использован в преступных целях. Наименее опасный вариант — это обналичивание средств по утерянному документу или создание фиктивных компаний», — пояснил Соловьёв.

В худшем случае, отметил он, утерянные документы могут быть использованы в серьезных преступлениях, вплоть до терактов.

Он добавил, что если утрата паспорта произошла по вине владельца, на него будет наложен штраф в размере от 100 до 300 рублей. Однако эта сумма не сравнится с последствиями, которые могут возникнуть, если документы попадут в руки злоумышленников.

Соловьев также подчеркнул, что бланки настоящих паспортов имеют высокую ценность на черном рынке. Поэтому важно своевременно сообщить о потере в полицию, чтобы документы могли внести в специальную базу данных. После этого можно приступать к процессу их восстановления.

Для восстановления общегражданского паспорта необходимо записаться на прием в МВД России и оплатить госпошлину в размере 1500 рублей. После этого потерявшему документ назначат личный прием, на котором ему потребуется предоставить фотографии и другие необходимые документы. Более детальную информацию о требуемом пакете документов предоставят сотрудники полиции.

С 1 июля 2022 года срок оформления нового паспорта сократился до пяти рабочих дней.

Если был утерян загранпаспорт, также следует незамедлительно обратиться в полицию. После этого нужно подать заявление на оформление нового документа на срок 5 или 10 лет. Это можно сделать через портал «Госуслуги», в МФЦ или непосредственно в управлении по вопросам миграции МВД России. Госпошлина за оформление нового заграничного паспорта через портал «Госуслуги» составляет 6000 рублей для паспорта нового образца и 2000 рублей для старого.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году Россия заняла 46-е место в рейтинге стран с наиболее «сильными» паспортами, разделив эту позицию с Турцией. Граждане России могут посещать без визы 116 стран и территорий. В июле 2024 года Россия улучшила свои позиции, поднявшись с 51-го на 45-е место, однако к началу 2025 года опустилась на одну строчку. Лидером рейтинга остался Сингапур, чьи граждане могут безвизово посещать 195 стран. На втором месте находится Япония с доступом в 193 страны. Третье место разделили Испания, Италия, Южная Корея, Германия, Финляндия и Франция — их паспорта позволяют без визы въезжать в 192 страны.