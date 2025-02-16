Москва, 16 февраля, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Детеныши капибары и равнинной гориллы появились на свет в Московском зоопарке с разницей в один день. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба зоопарка в Telegram-канале.

Пресс-служба Московского зоопарка

Девятый детеныш у капибар Малой и Кузьмы родился в начале февраля. Его пол пока неизвестен.

«Впервые процесс появления на свет капибаренка могли видеть посетители, так как все происходило в экспозиционном вольере. В важный момент рядом были и остальные члены семьи — отец Кузьма и остальные дети», — говорится в сообщении.

Через день родителями стали Кира и Визури — равнинные гориллы, живущие в паре 15 лет. Кира почти все время держит малыша — это мальчик — на руках и пока не дает его другим членам семейства: взрослой самке Шинди и ее дочке Аме, а также своим дочерям Афие и Клеопатре.

Посетители зоопарка могут увидеть детеныша в экспозиционном вольере павильона «Приматы». Наблюдение за ним доступно онлайн на сайте зоопарка.

Равнинные гориллы относятся к видам, находящимся на грани исчезновения. Они обитают в мангровых зарослях, в горных и тропических лесах экваториальной Африки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что зоопарк принял более 60 новых видов животных и стал мировым лидером по разнообразию коллекции. В ней свыше 1200 видов, в том числе такие редчайшие животные, как амурские леопарды или суматранские орангутаны.

7 февраля Московский зоопарк показал первые кадры с Лучиком — одним из трех малайских медвежат. Сотрудники сняли на видео, как он выходит в игровую комнату. По их словам, у медвежонка очень озорной характер, он живо на все реагирует и более охотно взаимодействует с людьми, чем две девочки-медведицы.

В 2024 году в зоопарке родились более полутора тысяч животных, а еще 300 приехали из других регионов и стран. В их числе такие редкие виды, как гигантский осьминог, беличий саймири, кошачий лемур, бурая гиена и малайский медведь.