Москва, 16 февраля, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Заявления сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» и кандидата в канцлеры ФРГ Алисы Вайдель о желании установить хорошие отношения с Москвой обусловлены оппозиционным настроем сил, которые она представляет. Вайдель показывает, что если ее партия не победит на предстоящих выборах, то точно попортит кровь новому правительству, заявил политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум.

TASS /EPA Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель

Вайдель в интервью газете Bild заявила, что её партия стремится установить очень хорошие отношения с Россией. Кандидат в канцлеры уточнила, что она хочет прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит Германии.

Политолог считает, что те слова, которые Вайдель произнесла — это в любом случае хорошо для России. Вряд ли АдГ сможет победить на выборах в Германии и собрать свою правящую коалицию, но вот серьёзно навредить правящим партиям они постараются, уверен эксперт. По его мнению, «Альтернатива» будет главной оппозиционной партией в Германии, а правящая коалиция ФРГ будет состоять из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), кандидатом в канцлеры от которого является Фридрих Мерц и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидатом от которой остаётся действующий глава правительства Олаф Шольц.

«АдГ будут портить кровь им капитально в Бундестаге. Будут критиковать, будут инициировать и проводить всякие расследования. Прежде всего, то, что касается поставок вооружений. АдГ будет склонять немецкое будущее правительство к переговорам с Россией, может быть налаживанию, возобновлению контактов по покупке газа, сотрудничеству по поставкам водорода. И для нас это хорошо, но АдГ всё равно не будет пророссийской партией», — сообщил Борисов.

Специалист убеждён, что пророссийский настрой «Альтернативы для Германии» в целом невозможен при Вайдель. Политика партии будет исключительно пронемецкой и исходящей из экономических соображений, уточнил собеседник агентства. Он добавил, что такой подход будет выгоден и для России, а АдГ станет ситуационным союзником и попутчиком.

«Запрос на восстановление отношений с Россией, безусловно, в немецком обществе есть. Поэтому она держит руку на пульсе настроения немецких избирателей. Но как только она получит 25% голосов на предстоящих выборах, то есть сможет формировать комиссии по расследованию в Бундестаге, то я не думаю, что она будет так сильно и резво проводить пророссийскую или направленную на сближение с Россией политику», — сообщил эксперт.

Борисов напомнил о том, как активно эту партию поддерживает американский миллиардер и глава нового департамента эффективности правительства США Илон Маск. Американцы пытаются приручить АдГ, потому что в Штатах понимают и видят потенциал этой партии, уточнил специалист. Что касается Вайдель, то во внешней политике она полностью проамериканская. Именно с этим эксперт связывает то, что партия перестала включать «русских немцев» в избирательные списки не только в государственный парламент, но и в земельные законодательные органы.

«Раньше там был Вольдемар Герц. Где он сейчас? Его нет в Бундестаге. Раньше был Евгений Шмидт, хорошо известный нам депутат от АдГ, который часто бывал и продолжает оставаться на российских телеэкранах. Сейчас он не включён ни в один избирательный список, даже в региональный. Он не попадёт ни в Бундестаг, ни в какие-то земельные ландтаги. И такая зачистка проходит по всей партии. К сожалению, это очень тревожный звонок, который меня очень-очень настораживает»,— рассказал германист.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля правая партия «Альтернатива для Германии» в предвыборной кампании заявила, что намерена развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По мнению представителей партии, ФРГ необходимо расширять сотрудничество с другими государствами в разных сферах.

На съезде партии в городе Ризе в Саксонии, который состоялся 12 февраля, политики отказались осуждать Россию за участие в украинском конфликте. В предвыборной программе АдГ указывается, что военные действия «перевернули европейский миропорядок», однако будущее Украины АдГ рассматривает вне НАТО и Евросоюза. Кроме того, партия выступает за восстановление «нормальной» торговли с Россией.

Во время выступления 11 февраля Вайдель, в частности, заявила, что Германия намерена закупать и получать российский газ через сохранившуюся нитку «Северного потока — 2».

Издание Spectator 3 февраля сообщило, что Германия на самом деле не собирается разрывать давние отношения с Россией из-за своей зависимости от российских энергоресурсов. Автор статьи уточнил, что, несмотря на огромное количество санкций против России, Евросоюз продолжает импортировать рекордные объёмы российского сжиженного природного газа.