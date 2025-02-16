Москва, 16 февраля, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Заявления главы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что мирное население России не гибнет в украинском конфликте, являются русофобией, заявил 16 февраля посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto Кая Каллас

«Заявление Каи Каллас на Мюнхенской конференции — демонстрация патологического русофобского угара, в котором она пребывает», — написал он в Telegram-канале.

Ранее 16 февраля Каллас заявила, что среди гражданского населения России нет жертв Вооружённых сил Украины. Она также заявила, что ЕС должен «перераспределить некоторые ресурсы», чтобы Киев мог продолжать военные действия.

Новость дополняется.