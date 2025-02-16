Москва, 16 февраля, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину показывали видеозапись с кадрами «кривляния» главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите «нормандской четвёрки» в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представителю Кремля был задан вопрос, видел ли Путин то, как вёл себя глава киевского режима на брифинге по итогам указанного мероприятия, проходившего в 2019 году.

«Кадры видел, да. Они сидели за одним столом, тогда он не мог видеть его лица, но потом, конечно, видел», — сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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