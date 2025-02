Вашингтон, 16 февраля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет американский миллиардер Илон Маск, провёл анализ трат предыдущей администрации и выяснил, что США хотели выделить 10 млн долларов из государственного бюджета на обрезание мужчин в Мозамбике. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

«Миллионы долларов налогоплательщиков США собирались потратить на следующие статьи, все из которых были отменены: $10 млн на «добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике», $32 млн Пражскому центру гражданского общества, $40 млн «Центру гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин», — указано в публикации.

Уточняется, что ещё около полумиллиарда долларов планировалось выделить «Консорциуму по проведению выборов и укреплению политического процесса», который вёл свою деятельность на территории Молдавии, Индии и ряда других стран.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Маск занял пост главы DOGE. Он назвал своё назначение «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.

Вскоре ведомство приступило к масштабной проверке бюджетных трат. В частности, с подачи Маска Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило работу в ожидании реорганизации.

5 февраля Маск также раскритиковал практику государственных трат на СМИ, после чего исполнительные власти США прекратили финансирование американских газет Politico и The New York Times, а также информационного агентства Associated Press.