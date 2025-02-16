Москва, 16 февраля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

В интервью журналисту Павлу Зарубину Песков ответил на вопрос о предложении США относительно полезных ископаемых Украины и реакции на эти предложения со стороны руководителей киевского режима.

Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины (в объёме 50% от добычи) в обмен на финансовую помощь киевскому режиму, в том числе уже оказанную.

Глава киевского режима Владимир Зеленскийне подписал проект соглашения, переданный ему министром финансов США Скоттом Бессентом, заявив, что в этом проекте не упоминаются гарантии безопасности Украины.

Украинские СМИ писали, что Киев потерял контроль над основной частью территорий с месторождениями, заинтересованность в которых высказали США. По этим данным, более 70% запасов таких ресурсов находятся на территории ДНР и ЛНР, а также в Днепропетровской области.

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