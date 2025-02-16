Курская область, 16 февраля, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Главное военно-следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье о теракте по факту обстрела поселка Коренево Курской области со стороны ВСУ, сообщила 16 февраля пресс-служба военных следственных органов СК.

Военнослужащие вооружённых формирований Украины целенаправленно обстреляли посёлок, где проживают мирные граждане, сказано в сообщении.

«В результате совершённого преступления мирный житель получил ранение. Также повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооружённых формирований Украины, причастные к данному преступлению», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела Коренево местный житель получил ранения во дворе своего дома. Также в результате атаки были повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания, в некоторых домах были выбиты стёкла.

Днём ранее, 15 февраля, следственные органы возбудили уголовное дело по статье о теракте в отношении военнослужащих ВСУ, которые сбросили с дрона взрывное устройство на жилой дом в Курской области. В результате атаки хозяин дома получил осколочные ранения. Его доставили в Курскую областную больницу.