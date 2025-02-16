Курск, 16 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. В результате обстрела посёлка Коренево в Курской области получил ранения местный житель, инцидент произошёл во дворе его дома. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мужчина с осколочными ранениями и акустической травмой был оперативно доставлен в Рыльскую центральную районную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Несмотря на то что ранения признаны лёгкими, его планируют перевезти в Курскую областную больницу для дальнейшего наблюдения», — отметил Хинштейн.

Губернатор также сообщил, что в результате атаки были повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания. В некоторых домах посёлка выбиты стёкла.

Ранее 16 февраля Министерство обороны РФ сообщило, что за последние сутки российские военные сбили 50 украинских беспилотников. Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, общее количество уничтоженных беспилотников ВСУ превысило 43,5 тысячи единиц.