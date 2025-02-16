Москва, 16 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Киевский режим и его руководство заслуживают судьбы нацистского лидера Адольфа Гитлера и его приспешников. Об этом 16 февраля заявил американец Дэниэл Мартиндейл, который два года помогал российским военным из украинского тыла, а затем приехал в РФ.

РИА Новости/Виталий Белоусов

«Киев должен быть поставлен на колени точно так же, как Гитлер и его головорезы в 1945 году», — сказал Мартиндейл ТАСС.

По его мнению, соглашению между Россией и США, направленному на урегулирование конфликта, должно предшествовать задержание «преступников из Киева». Руководство киевского режима следует предать суду в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, американец попал на Украину из Польши, где до февраля 2022 года был христианским миссионером. На украинской территории он установил связь с российскими силовиками и два года передавал им координаты военных объектов противника. Эти сведения не раз помогали ВС РФ наносить потери ВСУ.

В конце октября 2024 года российские военные эвакуировали Мартиндейла из зоны боевых действий в районе села Богоявленка в ДНР и доставили в Донецк. Оттуда он приехал в Москву, где 2 ноября выступил на пресс-конференции. Американец подчеркнул, что приехал по доброй воле. Он рассказал, что хочет получить российское гражданство и не собирается возвращаться в США, так как с 2005 года считает правительство своей страны врагом.