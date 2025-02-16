Вашингтон, 16 февраля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Единственным местом, которое Германия заслуживает получить на переговорах по мирному урегулированию украинского кризиса, является место на скамье подсудимых. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети X.

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15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Соединённые Штаты диктатурой, а также заявил, что в Германии могут объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы продолжить финансирование военной поддержки Украины.

«Бундесканцлер, выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах, — скамья подсудимых», — указала Левитт в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шольц, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что Белый дом своими действиями по урегулированию конфликта на Украине ставит под угрозу безопасность не только Германии, но и всего мира.

Издание Politico ранее сообщило, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался проводить встречу с Шольцем в ходе своей поездки в Мюнхен. При этом американец провёл встречу с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, серьезный конфликт может начаться между США и Европой из-за требований Брюсселя предоставить представителю ЕС место за столом переговоров по Украине. Эксперт уточнил, что Трамп не планирует приглашать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен или её заместителя Каю Каллас на переговоры с президентом России.