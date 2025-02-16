Москва, 16 февраля, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в приграничье Курской области потеряли более 230 бойцов и два танка. Об этом 16 февраля сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Также украинские формирования потеряли восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и артиллерийское орудие, пять пунктов управления дронами. Кроме того, российские бойцы группировки войск «Север» за сутки на курском направлении отразили три контратаки ВСУ.

За весь период боёв в Курской области потери ВСУ составили более 61 010 бойцов, 365 танков, 273 боевые машины пехоты, 219 бронетранспортёров, 1886 боевых бронированных машин, 1994 автомобиля, 441 артиллерийское орудие, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 48 единиц инженерной и другой техники.

Как передавало ИА Регнум, за сутки 15 февраля российские военные ликвидировали на данном направлении более 280 бойцов и четыре БМП, два мостоукладчика, бронетранспортёр, два миномёта, семь боевых бронированных машин, станцию радиоэлектронной борьбы, 12 автомобилей и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

За этот же период ВС России отразили ещё три контратаки украинских подразделений в приграничье российского региона. Поражение было нанесено формированиям двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ.