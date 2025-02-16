Сухум, 16 февраля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба лидирует в первом туре президентских выборов в республике, набрав 46,38% голосов. Об этом председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан после подсчёта всех бюллетеней.

РИА Новости/Максим Блинов

«На выборах президента Абхазии лидирует Бадра Гунба с 46,38%, вторым идёт оппозиционер Адгур Ардзинба с 36,92%», — сообщил председатель ведомства.

Никому из кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов, в связи с чем в республике будет проведён второй тур выборов. По предварительным данным ЦИК, он состоится 1 марта.

Маршан также уточнил, что остальные кандидаты на пост президента, среди которых экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал, набрали по 7,5%, 4,4% и 1%, соответственно.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля в 18:00 МСК Маршан сообщил, что явка на внеочередных президентских выборах в Абхазии превысила 55%, что позволяет считать их состоявшимися.

По данным ЦИК республики, для проведения голосования было оборудовано 152 избирательных участка в Абхазии. Ещё два участка открылось на территории России — в Москве и Черкесске. Данные президентские выборы в Абхазии также стали первыми с момента образования республики, на которых не были представлены российские наблюдатели.