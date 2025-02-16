Москва, 16 февраля, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Попавший в плен военнослужащий ВСУ Денис Откаленко заявил, что слушал русскую музыку, несмотря на введённый на Украине запрет.

РИА Новости/Виталий Аньков

«Приняли закон, что запрещается слушать русскую музыку, например в машине. Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok, и музыку слушал. Украинских мало нормальных исполнителей, как и блогеров», — приводятся слова Откаленко в материале Минобороны РФ.

Откаленко также отметил, что на Украине отношение к военным изменилось и бойцов ВСУ больше не считают полноценными членами общества, в том числе со стороны их собственного командования, которое, по его словам, погрязло в коррупции.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень заявил, что в стране усиливают меры украинизации, включая более строгий контроль за соблюдением языкового закона в различных сферах жизни.

В конце ноября 2023 года экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер высказал мнение, что подавление русского языка в Донбассе было одной из серьёзных ошибок Украины.

Дискриминация русского языка на Украине началась после госпереворота в феврале 2014 года. В 2019 году был принят закон, по которому украинский язык стал единственным государственным, а его нарушение карается штрафами. С 2021 года в силу вступили изменения, предусматривающие использование исключительно украинского языка в сфере обслуживания. В 2023 году власти Киева объявили курс на полную украинизацию столицы, включая образование, культуру, общественный транспорт и другие сферы.