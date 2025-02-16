Афины , 16 февраля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Группа рабочих в греческом городе Лаврио помешала движению грузовиков, перевозивших 350 тонн тротила, который планировалось использовать при производстве боеприпасов для ВСУ. Об этом сообщил 16 февраля информационный портал Коммунистической партии Греции 902. gr.

902. gr

Журналисты уточнили, что речь идёт о 18 автомобилях. Грузовики транспортировали взрывчатое вещество без каких-либо мер безопасности на завод «Греческие оборонные системы» (EAS).

Тротил собирались хранить на открытой площадке предприятия. Взрывчатое вещество предназначалось для производства снарядов калибра 155 мм.

Представители Рабочего центра, которые заблокировали грузовики, заявили, что перевозка такого груза по городу без мер защиты создаёт угрозу для населения. В итоге часть груза вернули на корабль, на котором его доставили в греческий порт.

Также протестующим пообещали, что транспортировку тротила осуществят ночью и доставят в безопасное место. Полиция по требованию рабочих также возбудила уголовное дело в связи с тем, что пять грузовиков смогли выехать на завод EAS, не соблюдая меры безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года появилась информация, что греческие коммунисты помешали грузовому поезду с американскими танками проехать по территории Греции. Члены Компартии страны (КПГ) и её молодежной организации (КНЕ) перекрыли проезд составу, который вёз бронетехнику США из порта через город Александруполис в Болгарию.

В ноябре стало известно, что члены КПГ перекрыли дорогу в греческом городе Тирнавосе, препятствуя передвижению автоколонны с боеприпасами для ВСУ. Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии перевозили ракеты и другие боеприпасы из военного лагеря.