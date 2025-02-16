Белгород, 16 февраля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Мирная жительница села Мокрая Орловка погибла при ударе беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Белгородской области, сообщил 16 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков», — написал Гладков в Telegram-канале.

Глава региона выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей.

Ещё одна женщина, находившаяся за рулём, получила баротравму и ушибы рук. Бригада скоро помощи доставила пострадавшую в Валуйскую центральную районную больницу, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

По информации Гладкова, в минувшие сутки сёла Красный Хутор и Черемошное также подверглись обстрелу ВСУ с применением трёх боеприпасов и атаке одного беспилотника. Российские средства противовоздушной обороны сбили дрон противника, последствий от атаки нет.

Сёла Берёзовка и Грузское атаковали три украинских дрона. Повреждения получили двухэтажный многоквартирный дом, автомобиль и надворная постройка. Противник с помощью четырёх беспилотников нанёс удары по сёлам Долгое, Кукуевка и хутору Нижние Мельницы, один из дронов был сбит. Были повреждены четыре транспортных средства.

Украинские формирования выпустили 26 боеприпасов по городу Грайворону, посёлку Горьковскому, сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино. Также были совершены атаки восьми БПЛА. Повреждения получили пять частных домов, здание сельхозпредприятия, газопровод и два автомобиля.

По посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено ВСУ выпустили 21 боеприпас, также были совершены атаки 18 дронов, два из которых сбили силы ПВО. Повреждены частный дом и автомобиль.

Город Шебекино, сёла Муром, Ржевка, Сурково и хутор Балки подверглись обстрелу с применением семи боеприпасов и атакам 10 беспилотников, девять из которых были сбиты. В селе Сурково повреждение получило частное домовладение.

Ранее, 14 февраля, украинские формирования атаковали беспилотниками четыре населённых пункта в приграничье Белгородской области, ещё одно село подверглось обстрелу. В селе Мокрая Орловка в результате атаки FPV-дрона разбиты стёкла и посечен кузов легкового автомобиля, в Герасимовке украинский дрон нанёс удар по частному дому — была пробита кровля, рядом стоящий автомобиль получил повреждения.

Ещё одна атака БПЛА была зафиксирована в селе Репяховка Краснояружского района, разбито лобовое стекло машины. В селе Муром при атаке беспилотника ВСУ в жилом доме выбило окна, повреждения получили кровля и припаркованный рядом автомобиль. Село Тишанка подверглось обстрелу со стороны противника. В трёх частных домах выбило окна, также посечены кровли, надворные постройки и фасады. В одном из домовладений разрушена стена. Жертв в результате атак ВСУ нет.