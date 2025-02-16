Брюссель, 16 февраля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Новый, 16-й пакет санкций в отношении России Евросоюз может согласовать уже 19 февраля на заседании постоянных представителей стран — участниц блока. Об этом говорится в повестке дня предстоящей встречи.

ИА Регнум

«Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах. <…> Утверждение», ― процитировало «РИА Новости» документ ЕС.

Уточняется, что санкции планируется ввести в связи с действиями России, которые «дестабилизируют ситуацию на Украине», а также «угрожают» её территориальной целостности и независимости. После согласования постпредами санкционный пакет передадут министрам стран Евросоюза для окончательного утверждения. Встреча глава МИД стран ЕС запланирована на 24 февраля.

Как предавало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 декабря сообщила о подготовке ЕС 16-го пакета антироссийских санкций. Как уточнил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, в новый пакет ограничений планируют включить 50 категорий товаров. По его словам, санкциями охвачены 60% импортных и экспортных товаров — около 7,5 тыс. продуктов.

Позже немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС сообщила, что 16-й пакет санкций против РФ будет принят 24 февраля 2025 года. Отмечается, что ЕС введёт ограничения «против специфических секторов» экономики РФ, в отношении которых ранее не вводились санкции или они были недостаточными.

27 января главы МИД всех 27 стран Европейского союза согласовали продление антироссийских санкций. Таким образом, ограничительные меры, введённые после начала украинского конфликта, были продлены ещё на полгода. Венгрия, вопреки ожиданиям, не стала блокировать эти санкции.

Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью 13 февраля сообщила, что страны Евросоюза продолжат вводить антироссийские санкции вне зависимости от планов президента США Дональда Трампа. По ее словам, сейчас обсуждается 16-й пакет санкций, который также затрагивает энергетику.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее отмечал, что Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство.

Президент Владимир Путин указывал, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки Запада помешать развитию РФ не увенчаются успехом.