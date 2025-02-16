Финляндия назвала Мюнхенскую конференцию «дипломатической какофонией»
Глава Финляндии Стубб: Мюнхенская конференция стала дипломатической какофонией
Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Мюнхенская конференция по безопасности стала «дипломатической какофонией». Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб на полях этой конференции.
«Я чувствую, что Мюнхенская конференция по безопасности, которая была моей любимой из всех конференций, стала дипломатической какофонией. Нам нужно прислушаться к тому, что говорят американцы, и взять на себя больше ответственности», — отметил он.
По словам политика, европейским странам необходимо стать сильнее, укрепив собственную обороноспособность.
Как передавало ИА Регнум, мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. Участники форума обсуждают в том числе «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. В конференции, среди прочих, принимают участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.
Вэнс в своём выступлении на конференции подчеркнул, что наиболее серьёзная для Европы угроза — внутренняя угроза, а не Россия или Китай. Он также раскритиковал власти Европейского союза за цензуру и заявил о слабости европейских демократий.