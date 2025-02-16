Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Мюнхенская конференция по безопасности стала «дипломатической какофонией». Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб на полях этой конференции.

AP/TASS

«Я чувствую, что Мюнхенская конференция по безопасности, которая была моей любимой из всех конференций, стала дипломатической какофонией. Нам нужно прислушаться к тому, что говорят американцы, и взять на себя больше ответственности», — отметил он.

По словам политика, европейским странам необходимо стать сильнее, укрепив собственную обороноспособность.

Как передавало ИА Регнум, мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. Участники форума обсуждают в том числе «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. В конференции, среди прочих, принимают участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.

Вэнс в своём выступлении на конференции подчеркнул, что наиболее серьёзная для Европы угроза — внутренняя угроза, а не Россия или Китай. Он также раскритиковал власти Европейского союза за цензуру и заявил о слабости европейских демократий.