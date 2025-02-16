Москва, 16 февраля, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Самолёт Airbus A321 египетской авиакомпании Al Masria вынужденно совершил посадку в Польше и несколько часов не мог вылететь в Калининград из-за сильного снегопада в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Причина приземления самолёта AlMasria Universal Airlines, выполняющего рейс LMU-681 Шарм-эш-Шейх — Калининград, в Познани (Польша) — неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области», — указал он в публикации.

Он также уточнил, что самолёт вылетел из Познани в 11:55 МСК и направился в калининградский аэропорт Храброво.

В общей сложности российские туристы провели в самолёте порядка 16 часов, из них более 10 часов они находились в польской Познани.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля в петербургском аэропорту Пулково совершил аварийную посадку самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Тбилиси. По предварительным данным, у борта компании «Азимут» возникли проблемы с двигателем.

26 января пассажирский самолёт Airbus A321, летевший из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в Саратове. Причиной стал отказ одного из двигателей. Пострадавших в результате инцидента не было.