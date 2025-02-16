Лос-Анджелес, США, 16 февраля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Виктор Антонов, художник и арт-директор игр Half-Life 2 и Dishonored, скончался в возрасте 53 лет. Информацию о его смерти опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) тогдашний ведущий сценарист Valve Марк Лэйдлоу.

Соцсети Виктор Антонов

«Сегодня узнал, что умер Виктор Антонов, наш арт-директор Half-Life 2. У меня нет подробностей, только скорбь. Он был необыкновенно гениальным, с ним любой продукт становился лучше», — написал Лэйдлоу.

Лэйдлоу не раскрыл дополнительных деталей о причине смерти Антонова, лишь только выразил соболезнования.

Виктор Антонов родился в Болгарии и считался талантливым художником и геймдизайнером. В 1987 году он эмигрировал в Париж, затем переехал в швейцарский Монтрё, а позже в США. Антонов был автором художественного оформления множества локаций игры Half-Life 2, включая концепты Альянса, Сити 17 и другие значимые элементы.

За свою работу над игрой он получил несколько престижных наград, включая награды от Visual Effects Society и BAFTA. Кроме своей работы над Half-Life 2, Антонов также участвовал в создании проектов, таких как Dishonored 2, Doom, Prey и Weird West.