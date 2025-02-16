Ватикан, 16 февраля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал руководителей стран Европы снять санкции с России и возобновить прямое авиасообщение между РФ и ЕС, рассказал 16 февраля ИА Регнум поддерживающий контакт с Франциском глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

РИА Новости/Илья Питалев

Глава католической церкви считает, что европейские страны должны участвовать в мирных переговорах на Украине, но для этого они должны начать снимать санкции с России, отметил Севастьянов.

Прежде всего, по мнению Франциска, должен быть отозван выданный не признаваемым РФ Международным уголовным судом ордер на арест президента Владимира Путина, рассказал глава союза староверов.

«Необходимо снять санкции с российских официальных лиц. Без этого участие Европы в переговорах становится технически затруднительным. Папа также выступает за снятие рестрикций с родственников подсанкционных. Европа должна быть привержена принципу, что сын за отца не отвечает», — сообщил Севастьянов.

Франциск также призвал снять ограничения на перемещение граждан России по территории ЕС и прежде всего восстановить прямое сообщение между РФ и странами Евросоюза, добавил глава союза староверов.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава католической церкви допустил свой приезд в Москву на парад Победы в случае получения соответствующего предложения. Франциск считает необходимым сохранение исторической памяти и хотел бы разделить радость этого дня с народом России, рассказал ранее Севастьянов.

Ранее папа Римский приглашал президентов России и США провести встречу в Ватикане, предложив сделать эту площадку «новой Ялтой». Прежде он также выступал с мирными инициативами и призывал к переговорам. В частности, на встрече с украинской молодёжью Франциск призвал украинцев «отвергнуть войну и выбрать диалог», а в одной из проповедей в конце 2024 года назвал русский и украинский народы братскими и пожелал им прийти к взаимопониманию.