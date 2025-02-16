Сухум, 16 февраля, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Второй тур президентских выборов в Абхазии предварительно состоится 1 марта. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан на брифинге.

РИА Новости/Максим Блинов

″По предварительным данным, будет повторное голосование. Второй тур, по предварительным данным, будет 1 марта проходить″, — отметил он.

15 февраля в Абхазии начались досрочные выборы президента. На пост президента претендовали пять кандидатов, среди которых вице-президент республики Бадра Гунба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, представитель оппозиции Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

По данным ЦИК республики, для проведения голосования было оборудовано 152 избирательных участка в Абхазии. Ещё два участка открылось на территории России — в Москве и Черкесске. Данные президентские выборы в Абхазии также стали первыми с момента образования республики, на которых не были представлены российские наблюдатели.

15 февраля в 18:00 МСК Маршан сообщил, что явка на внеочередных президентских выборах в Абхазии превысила 55%, что позволяет считать их состоявшимися.

При этом в ходе первого тура выборов ни одному из кандидатов не удалось набрать абсолютного большинства голосов, в связи с чем в республике необходимо будет провести второй тур голосования. Маршан уточнил, что в дополнительном туре примут участие Гунба и Ардзинба.