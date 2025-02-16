Москва, 16 февраля, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Стремление президента США Дональда Трампа решать проблемы через переговоры должно вызывать одобрение со стороны любого здравомыслящего человека. Об этом заявил 16 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Николай Лазаренко

«Судя по заявлениям президента Трампа, [сейчас] мы решаем проблему через диалог… Нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля заявил, что с администрацией экс-президента США Джо Байдена таких шагов не предлагалось. Пресс-секретарь добавил, что прежние американские власти выступали против переговоров и стремились поддерживать конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Их беседа длилась около полутора часов. По итогам разговора лидеры договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине и организации личной встречи.

Они также согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву. После этого глава Белого дома заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Трамп выразил мнение, что в какой-то момент получится заключить перемирие.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник написало, что представители России и США встретятся с 17 по 23 февраля в Саудовской Аравии для подготовки возможных переговоров Путина и Трампа. По информации собеседников СМИ, детали встречи и список участников на сейчас уточняются.