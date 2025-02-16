Москва, 16 февраля, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требовала бы меньшей подготовки, если бы обе страны находились в режиме регулярного диалога. Об этом 16 февраля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале Зарубина.

РИА Новости/Илья Питалев

«Если бы мы были в режиме такого регулярного диалога, в режиме нормальных взаимоотношений межгосударственных, то наверное это требовало бы меньшей подготовки», ― отметил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что в любом случае встреча двух глав государств, а тем более президентов таких стран, как Россия и США, требует особых усилий в плане ее подготовки, составления повестки дня, предварительного обсуждения, обмена мнениями на рабочем уровне.

«Но, а учитывая, что мы говорим о первом потенциальном контакте двух глав государств в нынешних обстоятельствах, эта встреча приобретает особое значение», ― указал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, разговор президентов России и США состоялся 12 февраля и длился около полутора часов. Лидеры договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин в разговоре пригласил американского коллегу в Москву.

Трамп 13 февраля объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии. Агентство Bloomberg сообщило, что для подготовки возможных переговоров президентов двух государств представители России и США встретятся в Саудовской Аравии 17–23 февраля. По информации источников издания, детали встречи и список участников на данный момент уточняются. Возможно участие в переговорах украинской стороны, однако Киев об этом ещё не уведомляли.

Песков 13 февраля сообщил, что в переговорах Путина и Трампа в качестве возможного места для проведения их встречи фигурировал Эр-Рияд, но окончательного решения по данному вопросу пока нет. Он также добавил, что на сегодня говорить о сроках и месте проведения встречи преждевременно.