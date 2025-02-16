Москва, 16 февраля, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Западные санкции могут не оказать существенного влияния на проведение переговоров Москвы и Вашингтона, такие меры при желании США быстро вводятся и также быстро отменяются, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Это (санкции. — Прим. ред.) как быстро вводится, так и быстро отменяется при желании. И при желании эти санкции могут оставаться в силе десятилетиями», — ответил Песков на вопрос о возможности визитов российских делегаций в США на фоне действующих ограничений.

Официальный спикер Кремля напомнил о существовавшей поправке Джексона — Вэника, которая была принята в 1974 году и ограничивала торговлю США с СССР.

«Все мы помним новый пакет санкций, который был принят на следующий день после отмены», — добавил Песков.

Данная поправка увязывала нормализацию двусторонней торговли с проблемой еврейской эмиграции из Советского Союза. При этом в отношении некоторых республик бывшего СССР норма действует до сих пор, к примеру, в отношении государств Центральной Азии.

Ранее, 14 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозили России санкциями и введением войск на Украину. По его словам, такой вариант останется «на рассмотрении», если российская сторона не сможет вести добросовестно переговоры и не согласится на мирные переговоры.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. 12 февраля глава государства и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили урегулирование ситуации на Украине и другие темы. Они согласились, что конфликт можно разрешить мирными переговорами. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, телефонный разговор двух лидеров вёлся в доброжелательном, конструктивном и рабочем тоне.