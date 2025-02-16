Москва, 16 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может посетить Россию в любой момент, когда захочет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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Представитель Кремля отметил, что санкции, которые мешают российским делегациям посещать США, американская сторона может при желании очень быстро отменить. Он утвердительно ответил на вопрос журналиста, значит ли это, что Трампа готовы принять в РФ когда угодно после согласования условий визита.

«Конечно», — сказал Песков на видео, опубликованном 16 февраля в Telegram-канале Зарубина.

Он отметил, что подготовка встречи двух президентов всегда требует особых усилий, связанных с выстраиванием повестки и рабочими обсуждениями. В случае с Россией и США это будет первый контакт двух лидеров в нынешних сложных обстоятельствах, поэтому речь идет о значительном событии.

Как сообщало ИА Регнум, президенты России и США в ходе телефонной беседы 12 февраля договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Лидеры внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио 15 февраля провели телефонный разговор, в котором подтвердили договоренность президентов о регулярных контактах, в том числе для подготовки их встречи. Стороны также намерены поддерживать канал коммуникации для решения накопившихся проблем в двусторонних отношениях.