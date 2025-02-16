Москва, 16 февраля, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал мощным сигналом о начале диалога о мире, а не о войне, заявил 16 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Это мощный сигнал о том, что теперь будем пытаться решать проблемы посредством диалога, и теперь будем говорить о мире, а не о войне», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Фрагмент диалога опубликован в Telegram-канале Зарубина.

В ходе интервью Песков также отметил, что желание Трампа решать проблемы путём диалога должно импонировать любому здравомыслящему человеку. Президент США, получивший от Путина приглашение приехать в Россию, может воспользоваться им в любой момент, сказал пресс-секретарь президента. Телефонный разговор Путина и Трампа вёлся в доброжелательном, конструктивном и рабочем тоне с обеих сторон, отмечал также Песков.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Говорить о сроках очной встречи Путина и Трампа и месте её проведения пока преждевременно, отмечал ранее Песков. Подготовкой мероприятия будут заниматься помощники президентов, добавил он. 15 февраля телефонный разговор провели главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио.