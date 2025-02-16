Берлин, 16 февраля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель 16 февраля обвинила власти Германии в эскалации отношений с Россией.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы закрутили эту спираль эскалации. Мы выступали против России вербально, финансово и даже с помощью поставок оружия», — сказала Вайдель в интервью изданию Bild.

Кандидат в канцлеры также заявила, что АдГ намерена наладить отношения с европейскими соседями Германии и с крупными державами, включая Россию. По её словам, партия хочет покончить с политикой антироссийских санкций, поскольку в первую очередь такие ограничения наносят вред самой Германии.

В ходе пресс-конференции 12 февраля Вайдель заявила, что восстановление отношений с Россией является её миссией. Она признала, что Германия ослабла на фоне неудачных экономических решений и некомпетентного руководства, и выразила желание наладить отношения со странами Востока и Запада.

Издание Spectator 3 февраля сообщило, что Германия на самом деле не собирается разрывать давние отношения с Россией из-за своей зависимости от российских энергоресурсов. Автор статьи уточнил, что, несмотря на огромное количество санкций против России, Евросоюз продолжает импортировать рекордные объёмы российского сжиженного природного газа.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 2 февраля, сопредседатель АдГ заявила, что только Москва и Вашингтон могут завершить украинский конфликт, а действующее руководство Германии не способно содействовать миру.

По её словам, на данный момент у власти в ФРГ находятся «дилетанты», среди прочих — глава немецкого МИД Анналена Бербок. Германия с самого начала конфликта должна была активно выступать за мир, вести переговоры с российским и украинским руководством, добавила Вайдель.