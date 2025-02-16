Нью-Йорк, США, 16 февраля, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Большинство игроков североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хотят возвращения российских команд на международные турниры, заявил нападающий команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

AP Photo/Pamela Smith

В интервью The New York Post Панарин ответил на вопрос о проходящем в Монреале и Бостоне «Турнире четырёх наций», к участию в котором РФ не пригласили. В соревнованиях участвуют команды Канады, США, Швеции и Финляндии.

«Это довольно грустно, потому что всегда хочется представлять свою страну на международных турнирах. Грустно и от того, что мы ничего не можем с этим поделать. Я знаю одно: большинство игроков [НХЛ] хотят, чтобы мы могли участвовать в этих соревнованиях», — сказал российский хоккеист.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25 годов. Возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации «небезопасно», заявили в федерации.

В декабре 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что национальные спортивные федерации должны продолжать работу по возвращению российских спортсменов на международные соревнования. Так он прокомментировал решения ряда организаций о допуске атлетов из РФ до некоторых состязаний.

В январе депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что шансы российских хоккеистов вернуться на международные турниры являются высокими. Сейчас процесс возвращения российских игроков на международные турниры ведётся активнее, чем это было ранее, отметила Роднина.