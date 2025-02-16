Южно-Курильск, Сахалинская область, 16 февраля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. В ночь на 16 февраля в Тихом океане неподалёку от побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Сергей Красноухов/ТАСС

«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло ночью 16 февраля. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 101 километре южнее необитаемого курильского острова Симушир», — приводит ее слова «РИА Новости».

Семенова уточнила, что очаг залегал на глубине 62 километра. Данных об ощутимости землетрясения не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5,7, зарегистрированном в ночь на 15 февраля на границе Монголии и Республики Алтай. Подземный толчок зафиксирован в 26 километрах от села Кош-Агач. Глубина залегания очага составила 10 километров. В селе Купчегень Онгудайского района выявлены незначительные повреждения штукатурки в школе, а в Кош-Агаче отмечались кратковременные перебои с электроснабжением.