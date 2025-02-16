Москва, 16 февраля, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по аэродромам ВСУ и объекту энергетики, который обеспечивает работу ВПК Украины. Об этом 16 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, были нанесены удары по скоплениям украинских формирований в 141 районе. Российские войска поразили указанные цели с пользованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных систем и артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля Минобороны РФ проинформировало, что российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным целям на Украине. В ведомстве отметили, что для этого применялись высокоточное оружие и ударные дроны.

В результате российским военным удалось поразить склады с боеприпасами и топливом, инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения БПЛА и центры подготовки операторов ударных дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ. Кроме того, ударам подверглись объекты газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.