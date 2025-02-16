ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и объекту энергетики ВПК Украины
Москва, 16 февраля, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по аэродромам ВСУ и объекту энергетики, который обеспечивает работу ВПК Украины. Об этом 16 февраля сообщило Министерство обороны РФ.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Кроме того, были нанесены удары по скоплениям украинских формирований в 141 районе. Российские войска поразили указанные цели с пользованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных систем и артиллерии.
Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля Минобороны РФ проинформировало, что российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным целям на Украине. В ведомстве отметили, что для этого применялись высокоточное оружие и ударные дроны.
В результате российским военным удалось поразить склады с боеприпасами и топливом, инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения БПЛА и центры подготовки операторов ударных дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ. Кроме того, ударам подверглись объекты газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.