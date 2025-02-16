Москва, 16 февраля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Российские военные за сутки сбили 50 украинских дронов в зоне проведения спецоперации. Об этом 16 февраля сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 50 беспилотников самолетного типа. Общее количество уничтоженных беспилотников ВСУ превысило 43,5 тыс. единиц.

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цеху сборки БПЛА, объекту энергетики, обеспечивающему работу ВПК, а также скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе.

Общие потери украинских войск за сутки в зоне СВО составили до 1025 военных. Наибольшие потери противник понёс в зоне действия российской воинской группировки «Центр» — до 475 бойцов. Группировки ВС России «Север», «Запад», «Юг», «Восток» и «Днепр» нанесли ВСУ потери в количестве 30, 165, 180, 155 и 20 бойцов соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля оборонное ведомство проинформировало об уничтожении в зоне СВО 130 украинских беспилотников. Кроме того, российские силы уничтожили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.