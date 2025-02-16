Полтава, Украина, 16 февраля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. В Полтавской области произошло землетрясение. Об этом 16 февраля сообщил главный центр специального контроля Украины.

Александр Кряжев/РИА Новости

Уточнятся, что сейсмособытие зарегистрировали ночью в районе села Браилки Полтавского района, оно стало вторым за месяц в регионе. Магнитуда составила 3,1.

«Источник землетрясения находится на глубине 2 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым», ― говорится в сообщении центра в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля землетрясение произошло в Полтаве. Очевидцы отметили, что подземные толчки ощущались в нескольких районах города. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 1 февраля сообщала о землетрясении магнитудой 3,67.

16 сентября прошлого года украинские СМИ сообщили о землетрясении в Одессе. Информация о подземных толчках поступала также из Кишинёва.