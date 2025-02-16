Тель-Авив, Израиль, 16 февраля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Партия тяжелых американских авиабомб MK-84 была доставлена по морю из США в Израиль. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе израильского министерства обороны.

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Судно с грузом прибыло в ночное время в порт Ашдода. Бомбы поместили в десятки грузовиков и доставили на базы военно-воздушных сил Израиля.

Отправку этих снарядов недавно санкционировала администрация президента США Дональда Трампа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац уточнил, что указанная партия является значительным вкладом в арсенал израильских ВВС и доказывает прочность союза с Соединёнными Штатами.

В минобороны также проинформировали, что с октября 2023 года, когда началось новое противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС, еврейскому государству передали более 76 тысяч тонн вооружений, боевой техники и различных грузов военного назначения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование практически всех программ иностранной помощи на 90 дней. Решение коснулось поддержки ключевых союзников Вашингтона, в том числе Украины, Иордании и Тайваня. Вместе с тем оно не затронуло помощь, оказываемую Израилю и Египту.

В начале февраля газета The Wall Street Journal написала, что администрация американского лидера Дональда Трампа обратилась в конгресс США с просьбой одобрить новые поставки вооружений и военной техники в Израиль на сумму около $1 млрд. В рамках этой сделки израильской стороне собирались поставить 4700 авиабомб на сумму более $700 млн и бронированные бульдозеры компании Caterpillar общей стоимостью свыше $300 млн.