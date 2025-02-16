Вашингтон, 16 февраля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Украине придется смириться с тем, что исход военного конфликта будет зависеть от России и США. В Вашингтоне уже предупредили, что Киеву следует готовиться к территориальным уступкам и отказу от приема в НАТО, сообщило издание National Interest.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Администрация президента США Дональда Трампа ясно дала понять, что будет договариваться о завершении, казалось бы, бесконечного конфликта на Украине без участия Украины.

«Киеву, который привык к почтительному отношению Белого дома при президенте Джо Байдене, придется просто смириться с тем, что американский и российский лидеры решат делать с боевыми действиями», — говорится в статье от 15 февраля.

По словам обозревателя, мысль о том, что киевскому режиму предоставят место за столом переговоров, вообще довольно абсурдна, так как вести бои без военной помощи Запада ВСУ бы не смогли.

Так как Украина, по мнению автора, уже проиграла в конфликте с Россией, лучшим вариантом для неё будет мирное урегулирование с отказом от территорий. Только это убережет киевский режим от тотального разгрома.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили урегулирование ситуации на Украине и другие темы в телефонном разговоре, длившемся около полутора часов. Они согласились, что конфликт можно разрешить мирными переговорами. Путин при этом подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта.

После беседы лидеров ни в Кремле, ни в Белом доме не упоминали о какой-либо роли Европы или Украины в будущих переговорах. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.