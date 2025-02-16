Москва, 16 февраля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Работа всех онлайн-сервисов «Сбера» полностью восстановлена после недавних сбоев. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

РИА Новости/Константин Михальчевский

16 февраля в 7:30 МСК пользователи онлайн-сервисов «Сбера» пожаловались на проблемы, в том числе с проведением платежей.

«Все системы банка работают в штатном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы от 8:30 МСК.

Согласно информации на сайте «Сбой.РФ», с начала суток поступило более 55,5 тыс. жалоб на «Сбер». Чаще всего они приходили из Москвы (16%), Новосибирской области (14%), Хабаровского края (12%) и Иркутской области (8%).

Как передавало ИА Регнум, система быстрых платежей (СБП) с вечера 14 февраля работала в России со сбоями. На это указали жалобы пользователей сервиса. Всего за сутки на сбои в СБП поступило 3194 жалобы. Чаще всего сбои наблюдались в Санкт-Петербурга, Москве, Самарской области, в Калмыкии и Нижегородской области.