Николаев, Украина, 16 февраля, 2025, 11:41 — ИА Регнум. В городе Николаеве на юге Украины на объекте критической инфраструктуры вспыхнул пожар. Об этом 16 февраля сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, возгорание произошло в результате взрывов.

«Возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными», ― написал глава администрации в Telegram-канале.

При этом других подробностей, а также данных о возможных повреждениях он не привел.

В Минобороны РФ не сообщали об ударах по территории Николаевской области. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, Ким 15 февраля сообщил, что в Николаевской области в результате взрывов повреждено административное здание. Также, по его словам, повреждения получили котельная и станция очистки воды.

14 февраля телеканал «Общественное» сообщил, что взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.