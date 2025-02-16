В Николаеве сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры
Николаев, Украина, 16 февраля, 2025, 11:41 — ИА Регнум. В городе Николаеве на юге Украины на объекте критической инфраструктуры вспыхнул пожар. Об этом 16 февраля сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, возгорание произошло в результате взрывов.
«Возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными», ― написал глава администрации в Telegram-канале.
При этом других подробностей, а также данных о возможных повреждениях он не привел.
В Минобороны РФ не сообщали об ударах по территории Николаевской области. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.
Как передавало ИА Регнум, Ким 15 февраля сообщил, что в Николаевской области в результате взрывов повреждено административное здание. Также, по его словам, повреждения получили котельная и станция очистки воды.
14 февраля телеканал «Общественное» сообщил, что взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.