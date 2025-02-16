Весь мир, 16 февраля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут спровоцировать пробуждение неизвестных вирусов, что грозит человечеству непредсказуемыми последствиями. Такое заявление сделал 15 февраля нобелевский лауреат Рае Квон Чунг в беседе с «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Я так думаю, поскольку мы даже не знаем, какие там вирусы. Ситуация с сибирской язвой — только один пример, но такого может быть гораздо больше», — объяснил ученый.

По его словам, эти вирусы могут находиться в льдах северных регионов России, Канады и в Гренландии.

Он отметил, что научные данные подтверждают возможность высвобождения сотен вирусов, некоторые из которых могут представлять опасность для человека.

Чунг сослался на опубликованный несколько лет назад научный отчет, в котором говорилось, что сотни вирусов могут высвободиться при таянии вечной мерзлоты в тундре и некоторые из них представляют серьезную опасность для человечества.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) заявило о возможной утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане. По данным ЦРУ, на протяжении длительного времени не удавалось определить, перешел ли вирус к человеку от животных или распространился в результате лабораторного инцидента. Позже доклад с этими выводами был обнародован.