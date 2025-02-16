Варшава, 16 февраля, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Российские туристы, возвращавшиеся из Египта, больше 10 часов не могут продолжить путь из-за экстренной посадки в польской Познани. Об этом 16 февраля сообщил Telegram-канал Mash.

РИА Новости/Максим Блинов

Путешественники летели из Шарм-эль-Шейха в Калининград рейсом UJ681 авиакомпании AlMasria. Борт с 236 пассажирами приземлился в Польше, так как в районе калининградского аэропорта Храброво был сильный снегопад.

Польская сторона дала разрешение на экстренную посадку, но не заправляет самолет и не позволяет ему взлететь. После приземления прошло больше десяти часов, на борту закончилась еда и кончается запас воды. Пассажирам, среди которых есть дети и беременные женщины, не дают пользоваться туалетом.

Тем временем в Храброво также долго ждут своего вылета пассажиры с билетами в Шарм-эль-Шейх.

Как сообщало ИА Регнум, в январе российские туристы застряли в аэропорту Гаваны. Более 30 часов 250 человек не могли вылететь из Кубы в Москву. Только после того, как туристы разбили внутри терминала палаточный лагерь, им позволили заселиться в гостиницу. По словам некоторых россиян, авиарейс могли отложить из-за поломки турбины лайнера Boeing 777.

В сентябре минувшего года пассажиры «Победы», которые должны был вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов в Москву, провели 12 часов в аэропорту Абу-Даби. В авиакомпании причиной задержки назвали техническую неисправность.