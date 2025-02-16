Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены разрушить союз, сформировавшийся между Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Об этом заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Соединённые Штаты будут работать над тем, чтобы разрушить союз России. Я думаю, сейчас очень важно не допустить расширения этих альянсов», — заявил он.

По словам Келлога, Москва сформировала союз с Пекином, Пхеньяном и Тегераном. Спецпосланник также добавил, что таких альянсов не существовало уже несколько лет и что нельзя допустить его укрепления.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря генсек НАТО Марк Рютте озвучил президенту США Дональду Трампу обеспокоенность по поводу «угрожающего» возможного развития событий в случае, если не удастся достичь соглашения по Украине.

По мнению Рютте, соглашение по урегулированию конфликта может привести к усилению сотрудничества между Россией, Ираном, Китаем и КНДР. Это, в свою очередь, может представлять угрозу для США.

В конце ноября 2024 года глава Евросовета Антониу Кошта также заявил, что Трамп видит угрозу в сотрудничестве России с Китаем, Ираном и КНДР.