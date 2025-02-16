Москва, 16 февраля, 2025, 11:39 — ИА Регнум. На сегодня конкретных сроков проведения Всероссийской переписи населения нет, их должно определить правительство. Об этом 16 февраля сообщили в Федеральной службе госстатистики.

РИА Новости/Павел Лисицын

При этом в Росстате напомнили, что эта процедура проводится один раз в 10 лет, поэтому должна состояться не позднее 2031 года.

«После прошедшей осенью 2021 года переписи следующая должна пройти не позднее 2031 года, но конкретный срок определит правительство РФ», ― процитировало «РИА Новости» сообщение Росстата.

Отмечается, что следующая перепись станет первой, в рамках которой будут использовать административные данные Единого федерального информационного регистра населения РФ. При этом у каждого жителя останется возможность самостоятельно внести в переписной лист сведения, которых нет в административных источниках. Такой подход гарантирует сохранение гарантии на самоопределение граждан, указали в Росстате.

Как предавало ИА Регнум, последний раз Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Всего за первую неделю переписались почти 14 млн жителей России, в том числе 11 млн человек сделали это в формате онлайн.

Сообщалось, что, по предварительным данным, население страны составляет около 147 млн человек. Рост численности постоянно проживающих в России граждан составил 1,4%. В основном увеличение произошло за счет миграционного прироста. В Россию приезжали главным образом граждане стран бывшего СССР.

В частности, численность населения Иркутской области за 10 лет возросла почти вдвое и составила 2 млн 370 тыс. 102 человека. По этому показателю регион занял четвертое место в СФО.

Башкирия по состоянию на 1 октября 2021 года занимала седьмое место по численности населения среди регионов России и первое место среди субъектов Приволжского федерального округа. Переписью населения был учтен 4,091 млн человек, которые постоянно проживают в республике.

Перепись также показала, что в России продолжается процесс урбанизации. В 2010 году 74% россиян жили в городских населенных пунктах, 26% — в сельских. Теперь пропорция немного изменилась — 75% к 25%.