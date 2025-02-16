Киев, 16 февраля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отчаянно добивается продолжения конфликта, несмотря на тяжелое положение Украины. Так он пытается удержать власть, сообщило американское издание The Hill.

AP/TASS

По мнению автора статьи, продолжающиеся боевые действия — единственное, за счет чего Зеленскому удается оставаться на посту. Его поддержка падает, и если бы на Украине состоялись выборы, он бы проиграл.

«Чем дольше продолжается конфликт, тем понятнее, что Украину ждет только поражение. Оптимизм первых месяцев конфликта давно прошел, даже США сокращают поддержку, признавая, что победа Украины уже не является главной целью», — отметил обозреватель.

Зеленский предпочел идти по пути ослепленных властью. Он не стал действовать как разумный лидер, который бы признал очевидное и сделал тяжелый выбор в пользу переговоров ради спасения того, что осталось от страны.

«И поэтому Украина будет страдать до последнего», — заключил автор публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля лидеры внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор. Они подтвердили договоренность президентов Владимира Путина и Дональда Трампа о регулярных контактах, в том числе для подготовки их встречи.

Ранее в тот же день издание Politico сообщило, что представители США отправились в Саудовскую Аравию для подготовки к переговорам с российской и украинской делегациями. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что киевский режим не направлял своих переговорщиков, так как обсуждать пока нечего.