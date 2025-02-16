Москва, 16 февраля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа велся в доброжелательном, конструктивном и рабочем тоне с обеих сторон. Об этом заявил 16 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Конструктивный, рабочий, доброжелательный (тон)», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Представителю Кремля также был задан вопрос, находился ли кто-нибудь рядом с Путиным во время его беседы с Трампом. Песков ответил, что президент России обычно ведёт разговоры с главами других государств один.

При этом, по словам пресс-секретаря, Путин может при необходимости приглашать помощников, присутствие которых требуется в рамках обсуждения определённых вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Беседа длилась около полутора часов. По её итогам, главы государств договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине и организации личной встречи.

Они также согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву. После этого глава Белого дома заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Президент США предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что не рад той вежливой манере, которую США демонстрируют по отношению к России. Он отметил, что не ожидал такого.