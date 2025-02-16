Красногорск, 16 февраля, 2025, 11:01 — ИА Регнум. Вагон электропоезда сошёл с рельсов и столкнулся с пассажирской платформой на Павелецком направлении Московской железной дороги. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура

«По предварительным данным, вчера около полуночи произошёл сход колесной пары хвостового вагона пригородного электропоезда 6071», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Местом происшествия стал перегон Белые Столбы — Барыбино. В результате инцидента электропоезд получил повреждения.

После случившегося наблюдались задержки в движении пассажирских поездов. Отмечается, что примерно к 05:00 движение на участке удалось восстановить.

Также в ведомстве проинформировали, что на место происшествия выезжал Юго-Западный транспортный прокурор Шамиль Шакиров. По факту случившегося проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение грузового поезда с пассажирским. В результате инцидента пострадал 31 человек, пятеро из них — дети. Госпитализировали 14 человек, в том числе четверых в тяжёлом состоянии. Погибли женщина и мужчина.

Всего в поезде находилось 326 пассажиров. По факту аварии возбудили уголовное дело. 20 декабря суд постановил арестовать машиниста грузового состава, столкнувшегося с пассажирским поездом.

Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть двух человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ).