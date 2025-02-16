Токио, 16 февраля, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Большинство граждан Японии считают важным выстраивание отношений с Россией. Об этом свидетельствуют результаты социального опроса, проведённого японским правительством.

TASS /AP Photo

Согласно опросу, 56,3% респондентов назвали важным или относительно важным выстраивание отношений между Японией и Россией.

В то же время хорошими российско-японские отношения назвали всего 4,9% опрошенных. Несмотря на очень скромный показатель, это число выросло вдвое по сравнению с результатами опроса, проведённого в 2023 году.

Доля японцев, которые испытывают симпатию к России, также выросла и составила 5%. Этот вариант ответа выбирали в основном опрошенные моложе 30 лет.

Исследование проводилось по почте с 17 октября по 24 ноября 2024 года среди 1734 человек старше 18 лет. Японцев спрашивали об их отношении к другим странам и перспективам выстраивания отношений с ними.

Как передавало ИА Регнум, 24 января новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба признал, что российско-японские отношения переживают тяжёлые времена, но заявил, что Токио нацелен на заключение мирного договора с Москвой после разрешения разногласий.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 января заявил, что политика Токио в отношении Москвы остаётся откровенно недружественной.

14 февраля глава МИД Японии Такэси Ивая призвал наладить взаимопонимание с Москвой. Японо-российские отношения находятся в сложном состоянии, и есть много проблемных моментов, но мы считаем, что Россия — страна-сосед, и с ней необходимо взаимопонимание, подчеркнул дипломат.